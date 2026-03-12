ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Tânăr rănit într-un accident în Dumbrava Roșie

de Vlad Bălănescu

Un tânăr în vârstă de 19 ani a ajuns la spital după un accident produs miercuri seară, 11 martie, în comuna Dumbrava Roșie. Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, incidentul a avut loc în jurul orei 21:30, pe strada Plantelor. La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, alături de polițiști. În urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat într-un gard aflat pe marginea drumului.

Tânăr rănit într-un accident în Dumbrava RoșieCând pompierii au ajuns la locul intervenției, în zonă se aflau doar cei doi conducători auto, care reușiseră să iasă singuri din mașini. Unul dintre aceștia, un tânăr de 19 ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital pentru investigații și tratament. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, dar și pentru curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma accidentului.

Denisa POPA
Foto: ISU Neamț

