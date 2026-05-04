Tânăr rămas fără permis la doar 5 zile după ce l-a obținut. Altul zbura cu 171 km/h prin Neamț

Un tânăr în vârstă de 18 ani din Roznov a rămas fără permis la doar cinci zile după ce l-a obținut, după ce a fost prins de polițiști încălcând regulile de circulație în localitatea Tarcău.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 1 mai, în jurul orei 18:13, când polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț l-au depistat în trafic în timp ce conducea cu 101 km/h, peste limita legală admisă pe sectorul respectiv de drum.

Mai mult decât atât, tânărul s-a angajat într-o depășire neregulamentară, încălcând marcajul longitudinal continuu.

Pentru aceste încălcări, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 3240 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 150 de zile.

Un alt caz a fost înregistrat pe 3 mai, în jurul orei 19:23, în localitatea Oșlobeni.

Polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani din Brusturi, care circula cu nu mai puțin de 171 km/h, pe un tronson de drum unde limita maximă admisă este de 90 km/h.

Șoferul a fost amendat cu 4050 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

