ACTUALITATENEAMȚ

Tânăr rămas fără permis la doar 5 zile după ce l-a obținut. Altul zbura cu 171 km/h prin Neamț

de Popa Denisa

Un tânăr în vârstă de 18 ani din Roznov a rămas fără permis la doar cinci zile după ce l-a obținut, după ce a fost prins de polițiști încălcând regulile de circulație în localitatea Tarcău.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 1 mai, în jurul orei 18:13, când polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț l-au depistat în trafic în timp ce conducea cu 101 km/h, peste limita legală admisă pe sectorul respectiv de drum.

Mai mult decât atât, tânărul s-a angajat într-o depășire neregulamentară, încălcând marcajul longitudinal continuu.
Pentru aceste încălcări, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 3240 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 150 de zile.

Un alt caz a fost înregistrat pe 3 mai, în jurul orei 19:23, în localitatea Oșlobeni.

Polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani din Brusturi, care circula cu nu mai puțin de 171 km/h, pe un tronson de drum unde limita maximă admisă este de 90 km/h.

Șoferul a fost amendat cu 4050 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
