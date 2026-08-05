Tânăr în comă după un accident la Salcea

Un accident deosebit de grav s-a produs astăzi, 5 august în orașul Salcea, județul Suceava în care a fost implicată o motocicletă și un autoturism.

Echipajul Ambulanței Suceava deplasat la fața locului a găsit un tânăr „de aproximativ 25 de ani, politraumatizat, în comă, cu traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toraco-abdominal, fracturi costale, fractura humerus stâng”, a declarat dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al SJU Suceava.

Tânărul a fost transportat la UPU Suceava.

Vom reveni cu amănunte.

Foto ilustrativă: arhivă