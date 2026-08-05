Tragedie din cauza unei avarii la apă! - Ambulanța
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Tânăr în comă după un accident la Salcea

de Croitoru Angela

Un accident deosebit de grav s-a produs astăzi, 5 august în orașul Salcea, județul Suceava în care a fost implicată o motocicletă și un autoturism.

Tragedie din cauza unei avarii la apă! - AmbulanțaEchipajul Ambulanței Suceava deplasat la fața locului a găsit un tânăr „de aproximativ 25 de ani, politraumatizat, în comă, cu traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toraco-abdominal, fracturi costale, fractura humerus stâng”, a declarat dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al SJU Suceava.

Tânărul a fost transportat la UPU Suceava.

Vom reveni cu amănunte.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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