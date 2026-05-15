Tânăr fără permis și sub influența alcoolului, implicat într-un accident cu tractorul la Borca

de Popa Denisa

Un tânăr în vârstă de 18 ani din localitatea Borca s-a răsturnat cu tractorul într-o livadă, după ce a urcat la volan băut și fără permis de conducere. În urma accidentului, atât acesta, cât și un pasager, au fost răniți.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a produs în noaptea de 14 mai, în jurul orei 23:30, pe strada Pârâul Pântei din Borca. Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea accidentului soldat cu vătămarea corporală a două persoane.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii a reieșit că tânărul de 18 ani conducea un tractor agricol, iar pe fondul consumului de alcool a pierdut controlul direcției de deplasare, răsturnându-se într-o livadă din apropierea drumului.

În urma impactului, conducătorul utilajului și pasagerul său, un adolescent de 17 ani, au fost răniți și au necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au stabilit ulterior că tractorul agricol nu era înmatriculat, iar șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Incendiu devastator la Timișești: 60 de stupi și un camion apicol, distruse de flăcări
Vaslui. Locuință distrusă de foc la Bârlad
