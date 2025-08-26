Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Războieni, județul Neamț, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, sub acuzația de furt calificat, după o percheziție domiciliară realizată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, în colaborare cu polițiști nemțeni. Tânărul ar fi pătruns în casa unui băcăuan de unde ar fi sustras o sumă de bani.

Acasă la suspect polițiștii au găsit mai multe telefoane mobile, sume de bani în lei și euro și alte bunuri care se bănuiește că sunt rezultatul activității sale infracționale.

„La data de 23 iulie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Bacău au fost sesizați de către un bărbat de 66 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras o sumă de bani.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău care, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, în urma activităților investigativ-operative desfășurate, au identificat un tânăr de 20 de ani, din județul Neamț, bănuit de comiterea faptei.

La data de 22 august a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Neamț, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la un imobil, din județul Neamț, unde locuia cel în cauză.

În urma percheziției, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri, telefoane mobile și sume de bani.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției municipiului Bacău, unde, după administrarea probatoriului, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, a transmis IPJ Bacău.

Angela Croitoru