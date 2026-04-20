Tânăr din Neamț cercetat pentru furt după ce ar fi vrut să ia la plimbare o mașină care tocmai fusese implicată într-un alt accident

de Popa Denisa

Un tânăr de 18 ani din Bârgăuani a fost surprins de polițiști în timp ce încerca să manevreze un autoturism avariat, care aparținuse unui bărbat implicat anterior într-un accident rutier pe DN15D.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, totul s-a întâmplat pe data de 19 aprilie, în jurul orei 09:50, în localitatea Bârgăuani. Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din Piatra Neamț, aflat la volanul unei mașini, a efectuat o depășire, a pierdut controlul direcției și a ieșit de pe carosabil. Autoturismul a lovit o construcție din beton și s-a oprit pe un teren viran din apropierea drumului. Mai multe detalii aici.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 13:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare, aflați în patrulare pe DN15D, au observat pe un teren agricol din zonă un autoturism avariat, care părea implicat într-un accident.

La volan se afla un tânăr de 18 ani din Bârgăuani, care încerca să întoarcă mașina, deși aceasta nu îi aparținea. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoturismul este același care fusese implicat în accidentul produs cu câteva ore mai devreme de bărbatul de 72 de ani.

„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii flagrante de furt în scop de folosință”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Poliția a aplicat sute de sancțiuni în 48 de ore. Rezultatele controalelor intense de pe DN15
Botoșani. Vitezomani amendați în cadrul acțiunii ROADPOL – SPEED: 433 de amenzi, recordul de viteză înregistrat -151 km/h în localitate!
