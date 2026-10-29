Tânăr din Neamț arestat pentru 30 de zile pentru tâlhărie – a smuls poșeta unei femei de 69 de ani

O femeie în vârstă de 69 de ani, din Roznov, a fost tâlhărită în cursul zilei de marți, 27 octombrie 2026, în timp ce se întorcea acasă, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Femeia a sesizat Poliția prin apel telefonic la 112, declarând că i s-a furat poșeta.

Cercetările polițiștilor din cadrul Poliției orașului Roznov au indicat faptul că „în jurul orei 10:30”, pe când femeia „se deplasa spre domiciliu”, a fost „acostată de o persoană de sex masculin”, necunoscută, „care profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia, datorită vârstei”, i-a „smuls poșeta de pe umăr, prin ruperea curelei”. În geantă avea „un telefon mobil și un portmoneu, fiind cauzat un prejudiciu de 2.000 lei”.

De asemenea, în urma faptei tâlharului, femeia s-a „dezechilibrat și a căzut în genunchi”, aceasta din urmă necesitând apoi „îngrijiri medicale”.

Investigația organelor competente a scos la iveală un suspect: „un tânăr de 21 de ani, din Roznov”. În aceeași zi, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și, ulterior, instanța de judecată a dispus măsura arestării pentru o perioadă de 30 de zile.

Ioana Mărcuțianu

Foto ilustrativă: arhivă