Tânăr din Neamț arestat după ce a agresat doi localnici în propria locuință

O agresiune de o violență extremă a avut loc pe 29 august în localitatea Țibucani. Un tânăr localnic a intrat în locuința unor consăteni și i-a agresat cel mai probabil în scop de jaf. Ambele persoane au suferit leziuni profunde, femeia fiind în comă. Oamenii legii au fost anunțați pe 29 august, prin apel la numărul unic de urgență 112.

„La data de 29 august a.c., ora 09:23, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în seara zilei de 28 august a.c. o persoană ar fi fost agresată, în localitatea Țibucani. În urma cercetărilor desfășurate la fața locului a rezultat faptul că, o persoană necunoscută ar fi pătruns prin efracție, în imobilul unui bărbat în vârstă de 63 de ani din Țibucani, i-ar fi aplicat acestuia și concubinei sale, o femeie în vârstă de 66 de ani, mai multe lovituri care i-ar fi lăsat într-o stare de inconștientă, iar ulterior ar fi sustras un telefon mobil și suma de aproximativ 500 lei. Totodată, femeia de 66 de ani ar fi fost victima infracțiunii de viol”, anunță IPJ Neamț.

Echipajele medicale au găsit victimele în stare gravă. Conform datelor furnizate de Ambulanța Neamț femeia a fost diagnosticată cu politraumatisme prin agresiune, fiind inconștientă, în comă. A fost transportată de urgență la UPU Piatra Neamț, ulterior fiind transferată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași fiind intubată. Bărbatul a primit primele îngrijiri medicale în UPU, ulterior fiind internat în spital.

„La data de 30 august a.c., în urma materialului probatoriu administrat a fost dispusă reținerea, pentru 24 de ore, a unui tânăr de 21 de ani, din localitatea Țibucani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de omor calificat, tâlhărie calificată și viol. Față de acesta, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile”, mai arată sursa citată.