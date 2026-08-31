Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
INFRACȚIONALInfracțional NeamțStiri fierbinti

Tânăr din Neamț arestat după ce a agresat doi localnici în propria locuință

de Sofronia Gabi

O agresiune de o violență extremă a avut loc pe 29 august în localitatea Țibucani. Un tânăr localnic a intrat în locuința unor consăteni și i-a agresat cel mai probabil în scop de jaf. Ambele persoane au suferit leziuni profunde, femeia fiind în comă. Oamenii legii au fost anunțați pe 29 august, prin apel la numărul unic de urgență 112.

La data de 29 august a.c., ora 09:23, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în seara zilei de 28 august a.c. o persoană ar fi fost agresată, în localitatea Țibucani. În urma cercetărilor desfășurate la fața locului a rezultat faptul că, o persoană necunoscută ar fi pătruns prin efracție, în imobilul unui bărbat în vârstă de 63 de ani din Țibucani, i-ar fi aplicat acestuia și concubinei sale, o femeie în vârstă de 66 de ani, mai multe lovituri care i-ar fi lăsat într-o stare de inconștientă, iar ulterior ar fi sustras un telefon mobil și suma de aproximativ 500 lei. Totodată, femeia de 66 de ani ar fi fost victima infracțiunii de viol”, anunță IPJ Neamț.

Echipajele medicale au găsit victimele în stare gravă. Conform datelor furnizate de Ambulanța Neamț femeia a fost diagnosticată cu politraumatisme prin agresiune, fiind inconștientă, în comă. A fost transportată de urgență la UPU Piatra Neamț, ulterior fiind transferată la Spitalul  Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași fiind intubată. Bărbatul a primit primele îngrijiri medicale în UPU, ulterior fiind internat în spital.

La data de 30 august a.c., în urma materialului probatoriu administrat a fost dispusă reținerea, pentru 24 de ore, a unui tânăr de 21 de ani, din localitatea Țibucani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de omor calificat, tâlhărie calificată și viol. Față de acesta, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile”, mai arată sursa citată.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
FOTO. Suceava. Ceremonie Militară de reînhumare a boierului Luca Arbore
FOTO. Suceava. Ceremonie Militară de reînhumare a boierului Luca Arbore
Articolul următor
Percheziții în Regiunea Nord-Est – au fost confiscate 14 milioane de țigări
Percheziții în Regiunea Nord-Est – au fost confiscate 14 milioane de țigări

Ultima ora

Stiri fierbinti

47 de kilometri noi pe Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău

Circulația pe încă 47,10 kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7...
ACTUALITATE

Neamț. Trei persoane, printre care o minoră, rănite într-un accident pe DN17B

În seara zilei de duminică, 30 august, s-a produs...
ACTUALITATE

Neamț. Pieton sub influența alcoolului, accidentat de o trotinetă, în comuna Săvinești

Un accident rutier s-a produs pe strada Transformatorului, din...
ACTUALITATE

Percheziții în Regiunea Nord-Est – au fost confiscate 14 milioane de țigări

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
EVENIMENT

FOTO. Suceava. Ceremonie Militară de reînhumare a boierului Luca Arbore

Numele Hatmanului Luca Arbore este cunoscut atât iubitorilor de...

Categorii

Stiri fierbinti

47 de kilometri noi pe Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău

Circulația pe încă 47,10 kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7...
ACTUALITATE

Neamț. Trei persoane, printre care o minoră, rănite într-un accident pe DN17B

În seara zilei de duminică, 30 august, s-a produs...
ACTUALITATE

Neamț. Pieton sub influența alcoolului, accidentat de o trotinetă, în comuna Săvinești

Un accident rutier s-a produs pe strada Transformatorului, din...
ACTUALITATE

Percheziții în Regiunea Nord-Est – au fost confiscate 14 milioane de țigări

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
EVENIMENT

FOTO. Suceava. Ceremonie Militară de reînhumare a boierului Luca Arbore

Numele Hatmanului Luca Arbore este cunoscut atât iubitorilor de...
ACTUALITATE

Calendarul plății pensiilor pentru luna septembrie

Pensionarii nemțeni care au optat pentru plata drepturilor bănești...
INFRACȚIONAL

Tragedie teribilă în Neamț – o femeie a fost înjunghiată de un bărbat care ulterior și-ar fi luat viața

Zi neagră pentru comunitatea din Barticești, județul Neamț, unde,...
INFRACȚIONAL

Reținut de polițiști după ce și-a lovit iubita chiar în fața casei!

Un bărbat din comuna Huruiești, județul Bacău, a comis-o...