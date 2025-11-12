Tânăr din Borca arestat după ce ar fi incendiat casa bunicii și a amenințat-o

Un tânăr de 28 de ani, din comuna Borca, a fost arestat preventiv după ce ar fi incendiat locuința bunicii sale și ar fi amenințat-o, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 8 noiembrie, când casa femeii din Borca a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii, iar oamenii legii au reușit să o scoată pe bătrână din locuință înainte ca aceasta să fie rănită, salvându-i viața. Mai multe amănunte aici și aici.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că autorul incendiului este nepotul victimei. După incident, tânărul a fost transportat la o unitate medicală, unde a fost internat.

Pe data de 10 noiembrie, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de amenințare și distrugere. Ulterior, Judecătoria Bicaz a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru continuarea cercetărilor.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incendiul.