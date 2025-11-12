ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Neamț

Tânăr din Borca arestat după ce ar fi incendiat casa bunicii și a amenințat-o

de Popa Denisa

Tânăr din Borca arestat după ce ar fi incendiat casa bunicii și a amenințat-oUn tânăr de 28 de ani, din comuna Borca, a fost arestat preventiv după ce ar fi incendiat locuința bunicii sale și ar fi amenințat-o, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 8 noiembrie, când casa femeii din Borca a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii, iar oamenii legii au reușit să o scoată pe bătrână din locuință înainte ca aceasta să fie rănită, salvându-i viața. Mai multe amănunte aici și aici.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că autorul incendiului este nepotul victimei. După incident, tânărul a fost transportat la o unitate medicală, unde a fost internat.

Pe data de 10 noiembrie, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de amenințare și distrugere. Ulterior, Judecătoria Bicaz a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru continuarea cercetărilor.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incendiul.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
ITM Neamț: Peste 500.000 de lei amenzi și trei accidente de muncă mortale în luna octombrie
Video – foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada din țară

SOCIAL

Piatra-Neamț. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice cu tombolă

Pietrenii care au aparatură electrică și electronică stricată, depășită...
INFRACȚIONAL

Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Actualizare: Din primele informații, se pare că patru persoane...
SOCIAL

Comunitatea din Piatra-Neamț se unește în spectacolul „Inimi în Horă" pentru Ioachim și Iuliana

Pietrenii sunt invitați să se alăture unui eveniment plin...
Video – foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada...

Video - foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada din țară
ECONOMIE

ITM Neamț: Peste 500.000 de lei amenzi și trei accidente de muncă mortale în luna octombrie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a derulat, în...

Video – foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada...

Video - foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada din țară
ECONOMIE

ITM Neamț: Peste 500.000 de lei amenzi și trei accidente de muncă mortale în luna octombrie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a derulat, în...
