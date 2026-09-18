Tânăr din Bacău, reținut după ce ar fi lovit un bărbat pe o stradă din Valea Ursului

Un tânăr de 18 ani din comuna Dămienești, județul Bacău, a fost reținut de polițiștii nemțeni într-un dosar de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Incidentul a avut loc în seara zilei de 11 septembrie, în comuna Valea Ursului, județul Neamț. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați, prin apel la 112, în jurul orei 22:56, de un tânăr de 18 ani din localitate, care a reclamat că prietenul său fusese agresat.

Din verificările efectuate a rezultat că, în jurul orei 22:20, un bărbat de 24 de ani, din Valea Ursului, se afla pe un drum public, în intersecția străzilor Păcii și Fântânele, împreună cu un alt bărbat. Acesta ar fi fost lovit în zona feței cu un obiect contondent de o persoană necunoscută la acel moment. Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la o unitate medicală, pentru îngrijiri de specialitate.

În urma administrării probatoriului și a activităților desfășurate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 18 ani din Dămienești, județul Bacău, bănuit de comiterea faptei. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.