Tânăr de 26 de ani găsit decedat pe un câmp din Roznov

Un bărbat de 26 de ani din Roznov a fost găsit decedat pe un câmp din oraș, informează un comunicat al IPJ Neamț. Descoperirea macabră a fost făcută joi, 2 octombrie, de un bărbat de 36 de ani din localitate.

„În temeiul sesizării echipa operativă s-a deplasat la fața locului unde în urma investigațiilor efectuate s-a stabilit faptul că, persoana decedată este un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din orașul Roznov.

La examinarea exterioară a corpului nu au fost evidențiate urme vizibile de violență”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

Investigațiile continuă pentru a determina modul în care s-a produs decesul.