Scandal și bătaie, noaptea, o stradă din Piatra-Neamț
Tânăr de 20 de ani bătut în centrul orașului Bicaz de 4 persoane, dintre care 3 minori

de Popa Denisa

Tânăr de 20 de ani bătut în centrul orașului BicazÎn noaptea de 16 noiembrie, în jurul orei 01.30, un tânăr de 20 de ani a fost agresat în centrul orașului Bicaz.

Sora victimei, în vârstă de 18 ani, a sesizat telefonic olițiștii din cadrul Poliției Orașului Bicaz și cei ai Secției de Poliție Rurală Bicaz. Ea a menționat că „fratele său ar fi fost lovit de mai multe persoane, pe când se afla în centrul orașului Bicaz”, după cum arată un comunicat al IPJ Neamț.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiști, precum și a probatoriului administrat, oamenii legii au identificat suspecții de comiterea faptei: un tânăr de 22 de ani și trei minori, cu vârste de 16 ani, toți în localitatea Bicaz. La acest moment, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, precum și tulburarea ordinii și liniștii publice. Pentru tânărul de 22 de ani a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 24 de ore, fiind escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă (CRAP) Neamț.

