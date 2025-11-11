Tânăr arestat pentru trafic de droguri în Italia

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din Târgu Neamț, a fost privat de libertate în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Italia. Pentru depistarea lui, străinii l-au dat în urmărire internațională. Pe 10 noiembrie suspectul a fost găsit de polițiștii de investigații criminale. „Față de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, autoritățile judiciare din Italia au solicitat arestarea persoanei în cauză, în vederea predării, în baza unui mandat european de arestare, în vederea efectuării urmăririi penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de participare la o grupare criminală organizată și trafic ilicit de droguri narcotice și substanțe psihotrope, conform codul penal italian”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Tânărul a fost găsit la Târgu Neamț și a fost prezentat în fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus reținerea pentru 24 de ore. Ulterior Curtea de Apel Bacău l-a arestat provizorie pentru 15 zile, până la traducerea documentelor din limba italiană. Urmează ca pe 21 octombrie judecătorii să se pronunțe asupra executării mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare italiene.

(G. S.)