Tânăr arestat după ce și-ar fi agresat și amenințat tatăl

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din Mărgineni, județul Bacău, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat și amenințat tatăl, încălcând totodată măsurile dispuse printr-un ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mărgineni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au documentat și probat activitatea infracțională a tânărului, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie, amenințare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Potrivit anchetatorilor, la data de 30 august, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu tatăl său, în vârstă de 53 de ani, tânărul l-ar fi agresat și amenințat.

Polițiștii au emis de îndată un ordin de protecție provizoriu împotriva acestuia. Cu toate acestea, în ziua următoare, tânărul ar fi revenit la domiciliu, unde și-ar fi agresat și amenințat din nou tatăl, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

“După administrarea probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate”, s-au declarat reprezentanții IPJ Bacău.

Denisa Popa