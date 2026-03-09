Tabăra de fotografie „Generația Verde” – Cum poate o tabără de fotografie să combată analfabetismul științific din mediul rural

România ocupă primele locuri în Europa la capitolul analfabetism științific, conform raportului TIMSS 2019, elevii întâmpinând dificultăți majore în stăpânirea informațiilor tehnice fundamentale despre mediu. Această realitate este dublată de un decalaj sever în mediul rural, unde 37% dintre elevi au obținut note sub 5 la Evaluarea Națională în 2021.

În acest context, Asociația Potaissa Art a organizat prin proiectul „Generația Verde”, o tabără care a urmărit formarea a 40 de lideri de opinie prin fotografie. Aici, tinerii au învățat atât tehnici fotografice, ci și-au dezvoltat și competențe de persuasiune și gândire critică, devenind modele pentru restul colegilor lor. Acești tineri au dezvoltat de curând, alături de ceilalți elevi, peste 250 de exponate excepționale de la desene și picturi cu mesaje ecologice, până la obiecte de artizanat și meșteșuguri realizate din deșeuri reciclate. Prin arta vizuală, acești tineri transformă informația științifică în emoție și responsabilitate, demonstrând comunității că deșeul poate deveni resursă.

În ce a constat tabăra concret? Ei bine, programul a inclus aproximativ 30 de ore de formare în domeniul fotografiei, în care participanții au învățat elemente de bază ale compoziției fotografice, utilizarea luminii și a cadrului, dar și modul în care fotografia poate fi folosită ca instrument de transmitere a unor mesaje sociale și de mediu. Elevii au realizat exerciții practice și au lucrat la conceperea unor imagini tematice care abordează diferite probleme de mediu, folosind fotografia ca formă de exprimare și sensibilizare a publicului.

Prin această activitate, proiectul a urmărit dezvoltarea unei generații de tineri capabili să comunice creativ despre problemele mediului și să contribuie la creșterea nivelului de conștientizare în comunitățile din care provin, încurajându-și colegii să dezvolte la rândul lor materiale care inspiră la protejarea mediului.

