Sute de tineri din Piatra Neamț s-au înscris deja la programele gratuite de digitalizare Generația Tech, informează organizatorii.

“Programul Generația Tech, realizat de comunitatea Digital Nation, cu finanțare de la Google.org, se desfășoară, în acest prim an, la Piatra Neamț și Alba Iulia. Tinerii de 15-24 ani sunt invitați să aplice până la finalul lunii august la una din cele două specializări gratuite: IT Literacy, unde învață bazele administrării digitale și tot ce este necesar pentru un rol digital la birou, și Learn to Code, unde sunt învățați cum să programeze aplicații web și mobile simple”, a precizat Adela Dincea, relaţii cu presa în cadrul programului.

”Suntem optimiști văzând atât de mult interes pentru Generația Tech în Piatra Neamț. Ne-au scris foarte mulți tineri, primim valuri de ambiție și planuri frumoase de viitor zilnic din partea lor. Ne povestesc despre atracția pe care o au pentru domeniul digital, cât de mult își doresc să-și planifice încă de pe acum carierele, cum și-ar dori mai mult decât ceea ce primesc la școală, de ce-și doresc să adere la o comunitate, cum au încercat să învețe de pe You Tube dar au nevoie de suport, și cât de mult vor să iasă din sfera teoretică. Pe scurt acești tineri doresc să îşi schimbe viitorul azi, iar acest lucru ne motivează și ne dă speranță pentru proiectul pe care l-am demarat”, a declarat Paul Apostol, fondator Digital Nation.

Înscrierile la specializările gratuite Generația Tech continuă și în august. La finalul lunii, aplicanții vor primi o scurtă testare online, iar din septembrie vor intra pe platforme pentru dezvoltare în domeniul ales. Programul include și o componentă fizică, locală, fiecare din orașele participate beneficiind de spații de lucru de tip pop-up amenajate pentru întâlnirile și evenimentele comunității și ale antreprenorilor parteneri. Cei care doresc să se înscrie o pot face în continuare AICI. La finalul celor 12 luni de program, absolvenții interesați vor fi îndrumați de către Digital Nation în identificarea de job-uri digitale pe plan local. (ZCH NEWS)