ACTUALITATEEDUCATIEEducaţie Neamţ

Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui live

de Popa Denisa

Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui liveJoi, 13 noiembrie, la ora 13:00, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David a susținut, live pe Facebook, un scurt raport referitor la activitatea sa din ultimul timp, dar a avut surpriza ca cei care îl urmăreau să îi ceară demisia. „Demisia!”, „Pleacă!”, „Nu ne reprezinți!”, „Demisia, rapid!”, „Să vă fie rușine pentru modul în care discreditați cadrele didactice!”… „Nu te vrem, nu ne reprezinți, pleacă!” i-au scris ministrului sute de oameni în direct.

Un număr de 483 de utilizatori au urmărit transmisia în direct a ministrului, pe contul oficial al ministerului, 413 au scris mesaje, iar marea majoritate a mesajelor trimise au fost negative, cerându-i ministrului să demisioneze.

https://fb.watch/DlwqBv2V1P/

Imperturbabil, în ciuda atmosferei tensionate, ministrul a continuat să vorbească pe parcursul a 10 minute, despre faptul că va pleca în străinătate, despre imposibilitatea de a mai adăuga alte sporuri în situația financiar- fiscală actuală. Ministrul Daniel David a răspuns întrebărilor puse pe parcursul săptămânii trecute, într-o întâlnire online similară.

Nu este prima dată când ministrul Daniel David se confruntă cu o astfel de situație incomodă, liderii de sindicat au cerut insistent, pe parcursul protestelor organizate în ultimele luni ca acesta să-și scrie demisia și să lase locul unui ministru mai eficient, care să fie de partea angajaților din sistem.

Angela Croitoru

 

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț
Articolul următor
Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Ultima ora

ECONOMIE

Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de...
INFRACȚIONAL

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Polițiștii nemțeni au desfășurat, în perioada 6 - 8...
Infracțional Neamț

Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro

La data de 12 noiembrie, în jurul orei 09:45,...
ECONOMIE

Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Producătorul român, Nord Arin celebrează 105 ani de tradiție...
EVENIMENT

Coiful de la Coțofenești renaște în ciocolată la Chocolate Saga Iași

Între 14 și 16 noiembrie, Iași devine capitala ciocolatei....

Categorii

ECONOMIE

Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de...
INFRACȚIONAL

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Polițiștii nemțeni au desfășurat, în perioada 6 - 8...
Infracțional Neamț

Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro

La data de 12 noiembrie, în jurul orei 09:45,...
ECONOMIE

Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Producătorul român, Nord Arin celebrează 105 ani de tradiție...
EVENIMENT

Coiful de la Coțofenești renaște în ciocolată la Chocolate Saga Iași

Între 14 și 16 noiembrie, Iași devine capitala ciocolatei....
SOCIAL

Atenție șoferi! Controale RAR! Sancțiuni de până la 30.000 de lei pentru nereguli la mașinile second-hand

Registrul Auto Român (RAR) efectuează în această perioadă controale...
INFRACȚIONAL

Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv

În urma perchezițiilor domiciliare care au avut loc în...
INFRACȚIONAL

Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcănele

Un control la un punct de lucru al unei...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale