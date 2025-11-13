Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui live

Joi, 13 noiembrie, la ora 13:00, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David a susținut, live pe Facebook, un scurt raport referitor la activitatea sa din ultimul timp, dar a avut surpriza ca cei care îl urmăreau să îi ceară demisia. „Demisia!”, „Pleacă!”, „Nu ne reprezinți!”, „Demisia, rapid!”, „Să vă fie rușine pentru modul în care discreditați cadrele didactice!”… „Nu te vrem, nu ne reprezinți, pleacă!” i-au scris ministrului sute de oameni în direct.

Un număr de 483 de utilizatori au urmărit transmisia în direct a ministrului, pe contul oficial al ministerului, 413 au scris mesaje, iar marea majoritate a mesajelor trimise au fost negative, cerându-i ministrului să demisioneze.

https://fb.watch/DlwqBv2V1P/

Imperturbabil, în ciuda atmosferei tensionate, ministrul a continuat să vorbească pe parcursul a 10 minute, despre faptul că va pleca în străinătate, despre imposibilitatea de a mai adăuga alte sporuri în situația financiar- fiscală actuală. Ministrul Daniel David a răspuns întrebărilor puse pe parcursul săptămânii trecute, într-o întâlnire online similară.

Nu este prima dată când ministrul Daniel David se confruntă cu o astfel de situație incomodă, liderii de sindicat au cerut insistent, pe parcursul protestelor organizate în ultimele luni ca acesta să-și scrie demisia și să lase locul unui ministru mai eficient, care să fie de partea angajaților din sistem.

Angela Croitoru