Sute de posturi vacante la Bursa locurilor de muncă

Bursa locurilor de muncă, eveniment care are loc pe 8 mai, cu începere de la ora 09:00, în trei mari centre urbane din județul Neamț, aduce la un loc cererea și oferta de locuri de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț anunță că la startul manifestării sunt deja 90 de agenți economici care oferă 550 de locuri de muncă în cele mai diverse ocupații. Agenții economici participanți și cei în căutarea unui loc de muncă sunt așteptați în locațiile stabilite din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț.

A fost schimbată locația tradițională de la Piatra Neamț, iar vineri târgul de job-uri se desfășoară la Complexul Expozițional din bulevardul Republicii, nr. 17. La Roman manifestarea are loc la Cantina Grupului Școlar „Vasile Sav” din bulevardul Republicii, nr. 46, iar la Târgu Neamț participanții sunt așteptați la Casa Culturii „Ion Creangă” din bulevardul Ștefan cel Mare, nr. 55.

Oferta este diversificată, însă cele mai multe oportunități se concentrează în sectoare precum construcții și servicii. Bursa locurilor de muncă reprezintă o oportunitate excelentă pentru șomeri, absolvenți sau persoane care doresc să își schimbe parcursul profesional de a discuta direct cu reprezentanții agenților economici, de a depune CV-uri și de a afla detalii despre condițiile de salarizare și beneficiile oferite.

„Prezența celor 90 de companii demonstrează un interes crescut al mediului de afaceri local pentru forța de muncă specializată și non-specializată. Invităm toți cetățenii județului Neamț care sunt în căutarea unui loc de muncă să participe în număr cât mai mare, având asupra lor cartea de identitate și un CV actualizat”, a declarat Daniel Chirilă, director executiv AJOFM Neamț.