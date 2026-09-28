Sute de pompieri implicați într-un exercițiu internațional de amploare în Suceava

Pompierii români vor participa în perioada 29 septembrie – 2 octombrie, la un amplu exercițiu internațional de protecție civilă organizat în județul Suceava. „CROSSFLOOD Full-Scale Exercise” va aduna aproximativ 400 de participanți din mai multe țări și va simula intervenția în cazul unor inundații de amploare, însoțite de alte situații de risc.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț va fi prezent la exercițiu cu 11 cadre, respectiv doi ofițeri și nouă subofițeri.

Scenariul pregătit de organizatori pornește de la producerea unor inundații severe în bazinele râurilor Prut și Siret. Situația este complicată de existența unor incidente cu substanțe periculoase și de identificarea unor elemente de muniție neexplodată.

Pe parcursul exercițiului vor fi desfășurate mai multe tipuri de misiuni, printre care salvarea persoanelor din apă cu ajutorul bărcilor, evacuarea apei cu pompe de mare capacitate, operațiuni de decontaminare și intervenții pentru identificarea și îndepărtarea muniției neexplodate.

La activități vor participa echipe și module de intervenție din România, Austria, Ucraina, Cehia, Estonia, Franța și alte state europene. În sprijinul exercițiului vor fi prezenți și experți ai Echipei de Protecție Civilă a Uniunii Europene, precum și ai ONU.

Misiunile sunt programate în mai multe zone din județul Suceava, inclusiv în Siret și Suceava, în zona lacurilor Rogojești, Bucecea și Lipoveni, precum și pe râul Hâtnuța.

În zilele în care se va desfășura exercițiul, populația poate observa convoaie de autospeciale, echipamente de intervenție și efective numeroase ale structurilor de urgență. Autoritățile precizează că toate aceste activități fac parte din scenariul exercițiului și nu reprezintă intervenții reale.

„Vă rugăm să nu vă alarmați la vederea convoaielor internaționale de intervenție și să evitați distribuirea de informații neoficiale. Pregătirea și cooperarea internațională sunt esențiale pentru a putea răspunde eficient și rapid în fața oricărei situații reale de urgență. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Exercițiul „CROSSFLOOD” este organizat în cadrul unui proiect european coordonat de Departamentul pentru Situații de Urgență și are ca obiectiv testarea modului în care structurile de intervenție din mai multe țări pot acționa împreună în cazul unor dezastre majore.

Foto: ISU Suceava