Sute de amenzi aplicate de polițiști transportatorilor de marfă și persoane

În perioada 4-10 mai, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat acțiunea „TRUCK & BUS”, care a avut ca scop prevenirea și combaterea neregulilor din domeniul transporturilor publice de mărfuri și persoane.

Controalele au vizat respectarea prevederilor legale de către transportatorii rutieri, atât în ceea ce privește transportul de marfă, cât și cel de persoane. Polițiștii au verificat numărul maxim de locuri pe scaune prevăzut în certificatul de înmatriculare, existența autorizațiilor și a documentelor obligatorii aflate la bordul autovehiculelor, dar și respectarea traseelor și a graficelor de circulație, inclusiv opririle aferente.

De asemenea, oamenii legii au urmărit respectarea perioadelor de conducere și a pauzelor de odihnă impuse de legislația în vigoare.

„Polițiștii au aplicat 377 de sancțiuni contravenționale, pentru abaterile constate în ceea ce privește conducătorii auto de autocamione, prin nerespectarea prevederilor legislației rutiere, care ar fi putut genera situații de risc pentru participanții la trafic.Totodată, 84 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate transportatorilor de persoane”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț. Foto: IPJ Neamț