Sute de amenzi aplicate de polițiști transportatorilor de marfă și persoane

de Popa Denisa

Sute de amenzi aplicate de polițiști transportatorilor de marfă și persoaneÎn perioada 4-10 mai, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat acțiunea „TRUCK & BUS”, care a avut ca scop prevenirea și combaterea neregulilor din domeniul transporturilor publice de mărfuri și persoane.

Controalele au vizat respectarea prevederilor legale de către transportatorii rutieri, atât în ceea ce privește transportul de marfă, cât și cel de persoane. Polițiștii au verificat numărul maxim de locuri pe scaune prevăzut în certificatul de înmatriculare, existența autorizațiilor și a documentelor obligatorii aflate la bordul autovehiculelor, dar și respectarea traseelor și a graficelor de circulație, inclusiv opririle aferente.

De asemenea, oamenii legii au urmărit respectarea perioadelor de conducere și a pauzelor de odihnă impuse de legislația în vigoare.

„Polițiștii au aplicat 377 de sancțiuni contravenționale, pentru abaterile constate în ceea ce privește conducătorii auto de autocamione, prin nerespectarea prevederilor legislației rutiere, care ar fi putut genera situații de risc pentru participanții la trafic.Totodată, 84 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate transportatorilor de persoane”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț. Sute de amenzi aplicate de polițiști transportatorilor de marfă și persoaneFoto: IPJ Neamț

https://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Avertizare cod galben de vreme severă. Meteorologii anunță vijelii, averse torențiale, grindină și posibile ninsori la munte
12 mai – Ziua Internațională a Asistentului Medical
