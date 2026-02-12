Sute de accidente și zeci de morți pe șoselele din Neamț în 2025. Bilanțul IPJ

În anul 2025, în județul Neamț au fost înregistrate 698 de accidente rutiere, cu două mai puține față de 2024, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Bilanțul arată că 37 de persoane au decedat, iar 134 au fost rănite grav.

160 de accidente grave

Din total, 160 au fost considerate accidente grave, cu opt mai puține decât în anul precedent. Acestea s-au soldat cu 37 de decese și 134 de răniți grav, ceea ce indică o ușoară scădere față de 2024, dar menține un nivel ridicat de risc pe drumurile județului.

Analiza IPJ Neamț indică drept cauze principale:

– abateri ale pietonilor: 31 accidente grave (aprox. 19,4% din total), cu 14 decese și 17 răniți grav;

– indisciplina bicicliștilor: 23 accidente grave (aprox. 14,4%), cu 5 decese și 18 răniți grav;

– viteza neadaptată: 20 accidente grave (12,5%), cu 4 decese și 19 răniți grav.

Sancțiuni, permise reținute și infracțiuni

Pe partea de prevenire și sancționare, IPJ Neamț precizează: „În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 42.159 de sancţiuni contravenţionale la regimul rutier. Tot în acest an, polițiștii nemțeni au constatat 1.061 de infracţiuni la regimul rutier, au reținut 4.623 de permise de conducere și au retras 1.704 certificate de înmatriculare. Numărul conducătorilor auto cercetați pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe a înregistrat un trend descendent (-10,56%), de la 246 infracțiuni în 2024, la 220 în 2025”.

Accidente grave care au marcat anul 2025

Pe parcursul anului au avut loc numeroase evenimente rutiere grave, între care: la Târgu-Neamț, un tânăr de 23 de ani a murit după ce a rămas încarcerat într-un autoturism, pe DN2 – E85, în localitatea Horia, un pieton a fost lovit mortal de o autoutilitară, la Români, un accident cu patru victime s-a soldat cu moartea unui tânăr de 21 de ani. Mai multe detalii despre incidente aici, aici și aici.

Deși unele cifre indică o ușoară scădere a accidentelor grave, drumurile din Neamț rămân periculoase, iar cauzele recurente (abateri pietoni, indisciplina bicicliștilor, viteza neadaptată) continuă să genereze tragedii.