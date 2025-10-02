INFRACȚIONALACTUALITATEJUSTIŢIE

Suspectul în cazul omorului de la Icușești a fost arestat pentru 30 de zile

de Sofronia Gabi

Suspectul în cazul omorului de la Icușești a fost arestat pentru 30 de zileBărbatul de 23 de ani, acuzat că a ucis o tânără și a rănit-o grav pe mama acesteia (amănunte aici) a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă. După deliberări judecătorii au însușit propunerea anchetatorilor și au decis privarea de libertate pentru 30 de zile. El a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor și omor calificat. Din minuta instanței rezultă că acuzatul nu este la primul contact cu legea penală, fiind recidivist. Decizia Tribunalului Neamț nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț în dosarul nr. 179/118/P/2025. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Savin Ilie Gabi, pentru săvârșirea în concurs real și în stare de recidivă, a infracțiunii de tentativă de omor, faptă prev. și ped. de art. 32 alin. (1) C. pen. rap. la art. 188 alin. (1) C. pen., și a infracțiunii de omor calificat, faptă prev. și ped. de art. 188 alin. (1) – art. 189 alin. (1) lit. a C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 41 alin. (1) C. pen. pe o durată de 30 de zile, de la 1.10.2025, până la 30.10.2025, inclusiv”, conform Tribunalului Neamț.

Suspectul în cazul omorului de la Icușești a fost arestat pentru 30 de zile

Reamintim că fapta a avut loc pe 30 septembrie, în localitatea Spiridonești din comuna Icușești, când tânărul de 23 de ani a venit la domiciliul fostei iubite și într-un acces de furie provocat, din primele informații, de despărțirea tinerilor, a înjunghiat-o mortal pe fata de 20 de ani și a rănit-o grav pe mama acesteia, de 37 de ani. Dacă va fi găsit vinovat și va fi condamnat, la stabilirea pedepsei va cântări greu faptul că au fost două victime, fapta a fost premeditată – pentru că a venit înarmat, și este recidivist.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Meci demonstrativ pentru sprijinirea victimelor inundațiilor din Neamț
Articolul următor
Vești bune pentru consumatorii cu venituri mici: prețul energiei electrice ar putea fi replafonat la 1 leu/kwh

Ultima ora

ACTUALITATE

Botoșani: O femeie și-a pierdut viața și un bărbat a suferit arsuri într-un incendiu devastator

Un incendiu violent care a afectat locuința unor săteni...
ACTUALITATE

Video-foto. Piatra Neamț. Lucrări de igienizare și decolmatare pe pârâul Cuejdi

Primăria Piatra Neamț a anunțat că în luna octombrie...
ECONOMIE

Verificări ITM Neamț la angajatorii din industria extractivă

Societățile comerciale din industria extractivă au făcut controlate de...
ADMINISTRAȚIE

Vești bune pentru consumatorii cu venituri mici: prețul energiei electrice ar putea fi replafonat la 1 leu/kwh

După ce la jumătatea anului s-a liberalizat prețul energiei...
SOCIAL

Meci demonstrativ pentru sprijinirea victimelor inundațiilor din Neamț

O cauză nobilă reunește jucătorii care au făcut în...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale