Suspectul în cazul omorului de la Icușești a fost arestat pentru 30 de zile

Bărbatul de 23 de ani, acuzat că a ucis o tânără și a rănit-o grav pe mama acesteia (amănunte aici) a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă. După deliberări judecătorii au însușit propunerea anchetatorilor și au decis privarea de libertate pentru 30 de zile. El a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor și omor calificat. Din minuta instanței rezultă că acuzatul nu este la primul contact cu legea penală, fiind recidivist. Decizia Tribunalului Neamț nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț în dosarul nr. 179/118/P/2025. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Savin Ilie Gabi, pentru săvârșirea în concurs real și în stare de recidivă, a infracțiunii de tentativă de omor, faptă prev. și ped. de art. 32 alin. (1) C. pen. rap. la art. 188 alin. (1) C. pen., și a infracțiunii de omor calificat, faptă prev. și ped. de art. 188 alin. (1) – art. 189 alin. (1) lit. a C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 41 alin. (1) C. pen. pe o durată de 30 de zile, de la 1.10.2025, până la 30.10.2025, inclusiv”, conform Tribunalului Neamț.

Reamintim că fapta a avut loc pe 30 septembrie, în localitatea Spiridonești din comuna Icușești, când tânărul de 23 de ani a venit la domiciliul fostei iubite și într-un acces de furie provocat, din primele informații, de despărțirea tinerilor, a înjunghiat-o mortal pe fata de 20 de ani și a rănit-o grav pe mama acesteia, de 37 de ani. Dacă va fi găsit vinovat și va fi condamnat, la stabilirea pedepsei va cântări greu faptul că au fost două victime, fapta a fost premeditată – pentru că a venit înarmat, și este recidivist.