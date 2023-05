Ieri seară, 13 mai, în jurul orei 19,30, a fost observată o colorare în cărămiziu a apelor râului Bistrița (detalii aici). Angajații SGA Suceava au identificat sursa de poluare a râului Bistrița ca fiind fosta platformă minieră Isipoaia, de unde se scurg aluviunile ce au poluat apa.

“Drept urmare, după informarea pe care ne-au transmis-o către Serviciul de Gospodărire a Apelor Neamț, am luat decizia să prelevăm probe și noi, la intrarea în județ, pentru a determina gradul de poluare al apei. Am anunțat, prin mesaje Ro-Alert, locuitorii din comunele Borca, Poiana Teiului și Farcașa, asupra faptului că se restricționează accesul animalelor la apele Bistriței pentru adăpare, precum și consumul de pește din apele Bistriței. Urmare a acestui fapt, în această dimineață am convocat o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, după ce am primit și rezultatul analizelor, care arată niște creșteri foarte mari ai indicatorilor în ceea ce privește prezența fierului, a zincului, a cuprului, a manganului și a plumbului, fapt ce a făcut să adoptăm un Plan de măsuri”, a precizat prefectul Adrian Niță.

În acest Plan de măsuri este prevăzută, în primul rând, prelevarea periodică de probe și analizarea acestora în laborator pentru a determina amploarea poluării și limitele până la care aceasta poate genera efecte. SGA Neamț va pune la dispoziția Agenției de Protecția Mediului Neamț probe de apă pentru analiza din punctul de vedere al radioactivității, chiar dacă nu au fost semnalate substanțe radioactive până acum și va fi menținută permanent legătura cu SGA Suceava pentru a urmări evoluția poluării.

„Conform interpretării rezultatelor în secțiunea ieșire jud Suceava, întrare jud Neamț, pe râul Bistrița rezulta o depășire a Fierului de 3 ori( 1.566 în loc de 0.5) și o ușoară depășire a Manganului. ( 0.136 în loc de 0.1)”, a precizat prefectul Adrian Niță.

În funcție de rezultatul tuturor acestor analize va fi informată populația cu măsurile ce se impun pentru protejarea oamenilor și a animalelor.

La nivelul celor trei primării din localitățile avertizate prin mesaje Ro-Alert va fi instituită permanența, va fi restricționat consumul de pește din răul Bistrița și accesul animalelor pentru adăpare, restricționarea utilizării apei provenind din râul Bistrița pentru irigații sau în orice alt scop, avertizarea populației și monitorizarea modului în care se respect toate aceste măsuri de către SVSU.

Operatorii economici care dețin exploatații piscicole în lacul de acumulare Izvorul Muntelui Bicaz vor fi informați despre această poluare și măsurile impuse.

Periodic vor fi prelevate probe de apă din Bistrița și pentru a verifica dacă apa este potabilă, iar rezultatul acestor analize va fi transmis Comitetului Județean pentru Situații de Urgență care va lua măsuri suplimentare în funcție de rezultatul acestor analize.

“Momentan nu sunt motive de îngrijorare. La intrarea în județul Neamț, debitul Bistriței înregistra dimineață debitul de 54 de mc/s, la Borca, iar cantitatea de apă din lacul de acumulare de la Izvorul Muntelui Bica este undeva la 944 de milioane de mc de apă”, a conchis prefectul județului Neamț.

Angela Croitoru

Foto: Prefectura Neamț