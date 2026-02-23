Urs la Poiana Teiului: a fost emis RO-Alert
Sunetul RO-ALERT se schimbă. Avertizările vor fi diferențiate în funcție de gravitate

Urs la Poiana Teiului: a fost emis RO-AlertSunetul mesajelor RO-ALERT va fi modificat, iar alertele vor fi transmise cu semnale sonore diferite,în funcție de nivelul de risc. Anunțul a fost făcut de șeful Departamentul pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Potrivit acestuia, semnalul sonor utilizat în prezent, folosit și la nivel internațional, va rămâne valabil pentru situațiile de risc major și iminent, cum este codul roșu. Pentru alertele severe – de exemplu cod galben sau cod portocaliu – va fi introdus un sunet mai discret, asemănător notificării unui mesaj SMS. Același tip de semnal va fi utilizat în cazul alertelor privind dispariția unui copil.

Este introdusă și o categorie nouă – alerta pentru siguranță publică. În acest caz, mesajul va apărea doar pe ecran, fără semnal sonor. Măsura are rolul de a evita divulgarea poziției persoanelor care s-ar putea ascunde pentru a se proteja, în situații precum atacuri armate.

Modificările permit transmiterea unor mesaje care până acum nu erau difuzate prin RO-ALERT, cum este codul galben. De asemenea, sistemul va putea fi adaptat în funcție de context. În cazul prezenței urșilor, de exemplu, alerta cu tonalitate ridicată ar putea fi transmisă doar pe timpul zilei.

Raed Arafat a precizat că schimbările nu sunt determinate de reacțiile recente apărute după mesajul transmis la ora 4:20 dimineața pentru un cod roșu de ninsori. Potrivit acestuia, procesul de modificare a sistemului a început în urmă cu mai multe luni, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Noile funcționalități vor fi disponibile pe telefoanele care au instalată cea mai recentă versiune a sistemului de operare. Autoritățile estimează că majoritatea dispozitivelor vor avea noile funcționalități în următoarele două-trei luni, pe măsură ce actualizările sunt instalate.

