„Suflet de Român” – șapte zile de tradiții, meșteșuguri și întâlniri culturale pentru copiii din Covasna

Asociația Culturală Valea Bistriței a încheiat proiectul „SUFLET DE ROMÂN – Tabără de cultură și meșteșug românesc pentru copii din Covasna”, finanțat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară (SDC), în baza Acordului de parteneriat nr. 25614/28.08.2026.

Desfășurat în perioada 25–31 octombrie 2026, în Ținutul Zimbrului, județul Neamț, proiectul a reunit 40 de copii și tineri din județul Covasna, însoțiți de șase instructori și însoțitori, într-un program de educație culturală construit în jurul meșteșugurilor, istoriei și tradițiilor românești. Timp de șapte zile, participanții au lucrat alături de meșteri populari.

Au învățat să modeleze lutul și să recunoască motivele ceramicii cucuteniene, să lucreze cu fire și țesături, să descopere simbolurile sculptate în lemn și să confecționeze măști inspirate din obiceiurile populare. În atelierul de dans au studiat pași și suite coregrafice specifice Moldovei, pregătind momente artistice pentru întâlnirea finală din Covasna.

Programul a continuat în afara spațiilor de atelier, prin vizite la obiective de patrimoniu din județul Neamț. Cetatea Neamțului, Casa Memorială „Ion Creangă” din Humulești, Mănăstirea Agapia, Muzeul Nicolae Popa din Târpești și alte obiective culturale au oferit participanților ocazia să descopere direct locuri, obiecte și povești despre care au învățat în timpul taberei.

Proiectul s-a încheiat printr-un spectacol folcloric și o expoziție, organizate la 5 noiembrie 2026, la Casa de Cultură Orășenească din Covasna. Pe scenă s-au întâlnit artiști și ansambluri folclorice din Moldova cu formațiile de copii din județul Covasna.

Proiectul a fost realizat prin colaborarea dintre Asociația Culturală Valea Bistriței, partenerii din județul Covasna, meșterii populari, lectorii și artiștii implicați. Un rol important în organizarea și desfășurarea activităților l-au avut Fundația „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe, prin implicarea Mariei Peligrad, și reprezentanții Ansamblului „Junii Covăsneni”, coordonat de Oana Maria Șulea.

„Suflet de Român” a pornit de la o idee simplă: copiii înțeleg mai bine tradițiile atunci când au ocazia să le cunoască prin propriile experiențe. La finalul celor șapte zile, participanții s-au întors în Covasna cu lucrări realizate de ei, cu deprinderi exersate în ateliere și cu informații despre istoria și cultura Moldovei. Aceste experiențe pot fi continuate în activitățile educative și artistice ale comunităților din

care provin.

„Tradiția unește!” a fost mesajul care a însoțit proiectul, de la primele întâlniri din tabără până la spectacolul de închidere de la Covasna.

Proiect finanțat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară (SDC).

Beneficiar: Asociația Culturală Valea Bistriței

E-mail: asociatiavaleabistritei@gmail.com