Suceava. Video-foto. Incendiu devastator la două hale. Au intervenit pompierii din două județe

de Croitoru Angela

Două hale aparținând unor firme comerciale au luat foc, în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, în jurul orei 6:00. Halele se află la o distanță de aproximativ 200 de m una de cealaltă, iar suprafața afectată de flăcări este foarte mare: aproximativ 2.000 mp.

Dată fiind amplitudinea incendiilor, pentru stingerea acestora au intervenit pompieri din Suceava și Botoșani cu 12 autospeciale de stingere, una pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Dumbrăveni, Salcea și Verești, precum și Serviciul Privat pentru Situații de Urgență „Grup Construct Bucovina”.

Într-o primă fază, la locul incendiilor au intervin pompieri militari și civili din Suceava, cu 9 autospeciale de stingere, o descarcerare și două ambulanțe SMURD. În sprijin, au fost solicitate două echipaje de la ISU Botoșani.Suceava. Video-foto. Incendiu devastator la două hale. Au intervenit pompierii din două județe

“La prima hală, în care erau depozitate materiale de construcții și textile, incendiul este localizat și se lucrează pentru lichidare. Suprafața afectată este de aproximativ 1000 mp.

La a doua hală, aflată la o distanță de circa 200 mp de prima clădire incendiată, cu destinații multiple, arde cu flacără, iar forțele de intervenție lucrează pentru localizare și lichidare.Suceava. Video-foto. Incendiu devastator la două hale. Au intervenit pompierii din două județe

A doua hală, cu funcționare multiplă, are afectate un atelier auto, o magazie cu materiale plastice, o magazie cu materiale textile și acoperișul unui atelier de tâmplărie, toate, pe aproximativ 1000 mp”, a transmis ISU Suceava.Suceava. Video-foto. Incendiu devastator la două hale. Au intervenit pompierii din două județe

