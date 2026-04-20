Suceava. Un motociclist de 17 ani a decedat după ce a fost lovit de un autoturism. Șoferița, de 20 de ani, nu i-ar fi acordat prioritate

O tragedie a avut loc duminică, 19 aprilie, pe o șosea din comuna Vama, județul Suceava, unde o șoferiță de 20 de ani nu ar fi acordat prioritate unei motociclete care venea din fața sa, și, la primul viraj, a intrat în plin în aceasta, relatează IPJ Suceava.

Ca urmare a impactului puternic, tânărul de 17 ani, care conducea motociclul, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Suceava. În ciuda eforturilor cadrelor medicale de a-i menține funcțiile vitale, tânărul a decedat la mai puțin de trei ore de la producerea accidentului.

Filmul accidentului relatat de polițiști

„Echipajul deplasat la fața locului a constatat faptul că in jurul orei 14:25, o femeia de 20 de ani din comuna Vama, jud. Suceava a condus autoturismul pe DN17, pe raza comunei Vama, având direcția de deplasare dinspre orașul Gura Humorului către municipiul Câmpulung Moldovenesc, a efectuat viraj stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, respectiv pe strada 1 Mai din comuna Vama și nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete care circula din sens opus, dinspre municipiul Câmpulung Moldovenesc către orașul Frasin.

Cele două vehicule au intrat în coliziune, rezultând rănirea gravă a motociclistului, respectiv un tânăr de 17 ani din municipiul Câmpulung Moldovenesc. (…)

Din păcate, în urma leziunilor suferite, în jurul orei 17:15, la Spitalul Județean Suceava s-a declarat decesul motociclistului.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă”, a precizat comisar șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.

Nici șoferița, nici tânărul motociclist nu consumaseră alcool.