Suceava. Un medic anestezist a sustras stupefiante din spital și s-a drogat, uneori chiar în timpul intervențiilor chirurgicale

Un medic anestezist de 39 de ani, de la Suceava, a fost arestat preventiv după ce procurorii DIICOT l-au pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de delapidare și deținere de droguri de mare risc pentru consumul propriu, fără drept, ambele în formă continuată. Pe scurt, medicul este suspectat că ar fi sustras substanțe interzise din spital și s-ar fi drogat chiar și în timpul intervențiilor chirurgicale. Luna trecută anestezistul ar fi fost prins în flagrant după ce a ieșit din sala de operație și s-a drogat în baia unității sanitare.

„Din probele administrate a reieșit faptul că, inculpatul, în vârstă de 39 de ani, în intervalul cuprins între iunie 2025 și 24.04.2026 , dată la care a fost depistat în flagrant, la diferite perioade de timp, profitând de calitatea sa de medic anestezist, în realizarea actelor medicale pe care le-a prestat în cadrul unei unități medicale din municipiul Vatra-Dornei, și-a însușit din farmacia spitalului substanțe cu regim special (Fentanyl, Morfina și Petidina). Ulterior, inculpatul a consumat drogurile de mare risc, prin injectare, inclusiv în incinta unității medicale și în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (intervenții chirurgicale)”, anunță DIICOT.

Cercetările au stabilit că doctorul, contrar procedurilor medicale, părăsea în mod nejustificat sala de operație, deși pacientul era încă sub efectul anesteziei, iar intervenția chirurgicală era în desfășurare, se deplasa la un grup sanitar al spitalului și își administra substanța stupefiantă prin injectare. „De asemenea, în dimineața de 24.04.2026, în incinta unității sanitare, în timpul efectuării unei operații, inculpatul și-a însușit o fiolă conținând morfină și o fiolă de Mialgin, a părăsit sala de mai multe ori contrar normelor medicale și s-a deplasat la grupul sanitar unde și-a administrat prin injectare conținutul fiolei de Mialgin, fiind prins în flagrant în timp ce deținea asupra sa atât fiola utilizată, cât și pe cea sigilată. La examinarea fizică exterioară a inculpatului s-a constat că acesta prezenta la nivelul antebrațelor câte o plagă înțepată”, susțin anchetatorii.

Din actele de urmărire penală s-a mai stabilit că, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, bărbatul a procurat, pentru consum propriu, fără drept, diferite cantități de drog de mare risc (ADB-BUTINACA), de la un individ trimis în judecată în martie, în stare de arest preventiv, de către procurorii DIICOT Suceava. (G.S.; FOTO: IMAGINE GENERICĂ REALIZATĂ CU I.A.)