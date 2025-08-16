Un bărbat în vârstă de 89 de ani și-a pierdut viața, vineri seară, 15 august, într-un incendiu izbucnit la gospodăria sa din satul Valea Putnei, comuna Pojorâta, județul Suceava.
Pompierii militari ai Secției Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pojorâta, au intervenit în jurul orei 22:00, cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.
Potrivit ISU Suceava, la sosirea echipajelor, ardeau generalizat două anexe gospodărești și acoperișul locuinței, existând pericol de propagare la o clădire din apropiere. Flăcările au distrus adăpostul de animale, magazii de lemne, un depozit de furaje, precum și acoperișul casei de locuit, pe o suprafață totală de aproximativ 180 de metri pătrați. În incendiu au fost degradate circa 30 de metri cubi de lemn de foc, o tonă de cereale și o tonă de plante furajere.
Din nefericire, pompierii au identificat trupul neînsuflețit, carbonizat, al proprietarului în una dintre anexele afectate de incendiu.
Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a unei surse de aprindere. Misiunea pompierilor s-a încheiat în jurul orei 4:00, reușind să salveze restul locuinței și clădirea din vecinătate împreună cu bunurile acestora.
Denisa POPA
Foto: ISU Suceava