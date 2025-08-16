Un bărbat în vârstă de 89 de ani și-a pierdut viața, vineri seară, 15 august, într-un incendiu izbucnit la gospodăria sa din satul Valea Putnei, comuna Pojorâta, județul Suceava.

1 din 2

Pompierii militari ai Secției Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pojorâta, au intervenit în jurul orei 22:00, cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

Potrivit ISU Suceava, la sosirea echipajelor, ardeau generalizat două anexe gospodărești și acoperișul locuinței, existând pericol de propagare la o clădire din apropiere. Flăcările au distrus adăpostul de animale, magazii de lemne, un depozit de furaje, precum și acoperișul casei de locuit, pe o suprafață totală de aproximativ 180 de metri pătrați. În incendiu au fost degradate circa 30 de metri cubi de lemn de foc, o tonă de cereale și o tonă de plante furajere.

Din nefericire, pompierii au identificat trupul neînsuflețit, carbonizat, al proprietarului în una dintre anexele afectate de incendiu.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a unei surse de aprindere. Misiunea pompierilor s-a încheiat în jurul orei 4:00, reușind să salveze restul locuinței și clădirea din vecinătate împreună cu bunurile acestora.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava