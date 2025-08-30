O coliziune frontală puternică între două autoturisme, de vineri, 29 august, pe o șosea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, s-a soldat cu decesul unuia dintre șoferi, un bărbat în vârstă de 73 de ani.

Salvatorii l-au găsit pe șofer prins între fiarele contorsionate ale mașinii, inconștient și a început lupta contra cronometru pentru scoaterea lui, în speranța că mai poate fi salvat. Din nefericire, cadrele medicale nu au reușit resuscitarea acestuia, declarând în cele din urmă decesul.

Niciuna dintre celelalte trei persoane implicate în accident nu a fost rănită.

„La fața locului au fost identificate patru persoane, una dintre acestea, un bărbat în vârstă de 73 de ani, conducătorul unuia dintre autoturisme fiind încarcerat în stare de inconștiență.

După extragerea acestuia de către echipajul pentru descarcerare a fost predat echipajelor medicale și paramedicale pentru efectuarea manevrelor de resuscitare.

Din nefericire, după aplicarea protocolului de resuscitare, bărbatul în vârstă de 73 de ani a fost declarat decedat.

Celelalte trei persoane implicate în evenimentul rutier nu au necesitat îngrijiri medicale”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată.

A.C.

FOTO: ISU Suceava