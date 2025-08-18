Tragedie în localitatea Mihoveni din județul Suceava unde un bărbat a decedat după ce a căzut în fântână. Militarii din cadrul ISU Suceava au fost alertați prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispecerat în jurul orei 08:45. „Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava au fost solicitați să intervină în cursul dimineții pentru extragerea unui bărbat căzut într-o fântână pe raza localității Mihoveni. La fața locului s-au deplasat o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere dotată cu accesorii specifice și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ tip C cu medic”, anunță ISU Suceava.

Cu ajutorul accesoriile specifice din dotarea autospecialelor, pompierii militari au extras din fântâna cu adâncimea de aproximativ 30 de metri, un bărbat în vârstă de 57 de ani, în stare de inconștiență. „Din nefericire, după aplicarea protocolului de resuscitare, medicul aflat la fața locului a declarat decesul bărbatului”, mai arată sursa citată.

