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În noaptea zilei de vineri, 20 noiembrie 2026, la ora 22.11, militarii Stației de pompieri Gura Humorului s-au deplasat „cu două autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un autotren”, pe DN17, în satul Molid, informează un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

La sosire, pompierii au constatat că „ardea generalizat capul tractor, iar flăcările se propagaseră și la remorca încărcată cu resturi de material lemnos, existând pericolul de extindere la întregul ansamblu rutier”.

Echipajele au reușit să lichideze incendiul la ora 23.30, însă în urma evenimentului, flăcările au ditrus capul tractor, cu partea mecanică, respectiv cea electrică și resturi de material lemnos (PAL). De asemenea, au fost afectate unele „elemente din structura remorcii”.

Cu toate acestea, nu au fost înregistrate victime, iar pompierii „au salvat restul remorcii și încărcătura aflată în aceasta”.

Cercetările specialiștilor au indicat faptul că incendiul a fost declanșat de efectul termic al curentului electric, pe care l-a generat un conductor defect.