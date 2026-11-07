Suceava. Tren cu cereale deraiat la o manevră de transbordare

Două vagoane dintr-un tren marfar, plin cu cereale, s-au răsturnat în timpul unei manevre de transbordare, în momentul în care trenul a sosit în stația Dornești, județul Suceava. Trenul, ce avea în componență 11 vagoane, a lovit alte două locomotive, iar o parte dintre vagoane au deraiat.

Accidentul feroviar a avut loc, sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în gara Dornești, când două vagoane din covoi au deraiat, iar unul s-a răsturnat. Trenul aparține Global Grain Logistic SRL, iar locomotivele afectate aparțin Grupului Foreviar Român.

„Eveniment feroviar produs în gara Dornești, unde mai multe vagoane de marfă au deraiat. În urma evenimentului, nu s-au înregistrat victime ci doar pagube materiale.

Pompierii militari intervin pentru monitorizarea zonei, în vederea prevenirii oricăror riscuri suplimentare, cu o autospecială de stingere (dotată cu modul pentru descarcerare) și cu un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear)”, a transmis ISU Suceava.

(A.C.)

Sursă imagini: Grup Facebook Suceava Fail