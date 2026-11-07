Suceava. Tren cu cereale deraiat la o manevră de transbordare
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Suceava. Tren cu cereale deraiat la o manevră de transbordare

Croitoru Angela
de Croitoru Angela

Două vagoane dintr-un tren marfar, plin cu cereale, s-au răsturnat în timpul unei manevre de transbordare, în momentul în care trenul a sosit în stația Dornești, județul Suceava. Trenul, ce avea în componență 11 vagoane, a lovit alte două locomotive, iar o parte dintre vagoane au deraiat.

Accidentul feroviar a avut loc, sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în gara Dornești, când două vagoane din covoi au deraiat, iar unul s-a răsturnat. Trenul aparține Global Grain Logistic SRL, iar locomotivele afectate aparțin Grupului Foreviar Român.Suceava. Tren cu cereale deraiat la o manevră de transbordare

„Eveniment feroviar produs în gara Dornești, unde mai multe vagoane de marfă au deraiat. În urma evenimentului, nu s-au înregistrat victime ci doar pagube materiale.

Pompierii militari intervin pentru monitorizarea zonei, în vederea prevenirii oricăror riscuri suplimentare, cu o autospecială de stingere (dotată cu modul pentru descarcerare) și cu un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear)”, a transmis ISU Suceava.

(A.C.)

Sursă imagini: Grup Facebook Suceava Fail

Autor:

Croitoru Angela
Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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