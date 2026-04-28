Suceava. Trei tineri au fost răniți într-un accident la Vatra Dornei – una dintre victime este în comă

Trei tineri cu vârste între 19 și 24 de ani au fost grav răniți în urma unui accident care a avut loc în zorii zilei de 28 aprilie la Vatra Dornei. Două dintre victime au fost găsite încarcerate, iar una este în comă. Au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei și cei ai Punctului de Lucru Poiana Stampei, din primele informații în impact a fost implicat un autotren încărcat cu vată minerală și un autoturism.

„În autoturism se aflau trei tineri cu vârste cuprinse între 19 și 24 de ani, doi dintre aceștia fiind încarcerați, iar unul în stare de inconștiență dar cu funcții vitale. După extragerea acestora dintre fiarele contorsionate, toți cei trei ocupanți ai autoturismului au fost transportați la spital de către echipajele medicale și paramedicale”, anunță ISU Suceava.

Doi dintre răniți erau în stare stabilă, dar cu multiple răni, fiind transportați la spitalul din Vatra Dornei. Cea de-a treia victimă era încarcerata, politraumatizată și în comă. Din acest motiv pasagerul dreapta a fost preluat de un echipaj fiind transportat la spitalul Suceava.

