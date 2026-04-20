Suceava. Trei persoane au ajuns la spital după coliziunea dintre două autoturisme

Un accident în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în localitatea Praxia, județul Suceava, trei persoane fiind rănite.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, incidentul a avut loc luni, 20 aprilie, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare, sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

Cele trei victime au primit îngrijiri medicale la locul accidentului, ulterior fiind transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autorități.

Foto: ISU Suceava