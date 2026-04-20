Suceava. Trei persoane au ajuns la spital după coliziunea dintre două autoturisme

de Popa Denisa

Un accident în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în localitatea Praxia, județul Suceava, trei persoane fiind rănite.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, incidentul a avut loc luni, 20 aprilie, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare, sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

Cele trei victime au primit îngrijiri medicale la locul accidentului, ulterior fiind transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autorități.

Foto: ISU Suceava

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Șofer prins la semafor pe roșu, surprins încercând să ofere 500 de euro mită polițiștilor din Roman
Bacău. Tineri prinși la furat de doi polițiști aflați în timpul liber
