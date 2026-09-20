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Suceava. Trei persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a lovit un cap de pod

de Popa Denisa

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs duminică, 20 septembrie, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la locul accidentului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Cele trei victime au fost găsite conștiente și cooperante, fără a fi încarcerate. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la unități spitalicești.

Foto: ISU Suceava

 

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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