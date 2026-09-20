Suceava. Trei persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a lovit un cap de pod

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs duminică, 20 septembrie, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un cap de pod.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la locul accidentului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Cele trei victime au fost găsite conștiente și cooperante, fără a fi încarcerate. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la unități spitalicești.
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Foto: ISU Suceava