Suceava. Tragedie la Volovăț. O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru au ajuns la spital
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Suceava. Tragedie la Volovăț. O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru au ajuns la spital

Popa Denisa
de Popa Denisa

Un grav accident, în care au fost implicate două autoturisme, s-a produs în această dimineață pe raza localității Volovăț, județul Suceava. În urma impactului, cinci persoane, printre care și un minor, au fost rănite.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari, cu două autospeciale dotate cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, fiind solicitate și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Una dintre victimele adulte a fost găsită inconștientă. Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, femeia nu a răspuns acestora și a fost declarată decedată.

Celelalte patru persoane implicate în accident, conștiente, dar cu diferite traumatisme, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru îngrijiri medicale.

Foto: ISU Suceava

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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