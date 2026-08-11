Suceava. Tragedie în orașul Siret – doi muncitori și-au pierdut viața

Doi muncitori de 30, respectiv 48 de ani, au decedat în urma unui tragic accident care a avut loc pe 11 august în orașul Siret. Alarma pentru ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispecerat în jurul orei 11:45. „Pompierii militari au intervenit, în orașul Siret, pentru extragerea a două persoane care efectuau lucrări de mentenanță la un cămin de vizitare a unor pompe de recirculare apă uzată și care au căzut în interiorul acestuia, la o adâncime de aproximativ 5 metri”, conform ISU Suceava.

Salvatorii au intervenit cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare, o ambulanță SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dintre care unul cu medic. De asemenea, a fost prezent și un echipaj al pompierilor militari cu autospeciala CBRN (chimic-biologic-radiologic-nuclear). Cele două victime au fost extrase, în stare de inconștiență, iar cadrele medicale și paramedicale au început manevrele de resuscitare.

„În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale și paramedicale, pentru cele două victime (bărbați în vârstă de 30 și 48 de ani) nu a mai putut fi făcut nimic pentru salvarea acestora, fiind declarat decesul” a anunțat SAJ Suceava. Urmează ca oamenii legii să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc tragedia și dacă este vorba de un accident de muncă.

FOTO SAJ Suceava