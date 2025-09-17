Suceava. Țigarete de contrabandă cu o valoare de peste 200.000 lei, confiscate după 10 percheziții

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava au efectuat 10 percheziții domiciliare și au reținut trei persoane bănuite de contrabandă cu țigarete. În urma descinderilor, au fost confiscate aproape 250.000 de țigarete de proveniență duty-free.

Acțiunea a avut loc pe data de 16 septembrie, în municipiul Fălticeni și în localități rurale învecinate, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni. Ancheta vizează activități de contrabandă desfășurate între lunile februarie și septembrie 2025, în special aprovizionarea, depozitarea și comercializarea țigaretelor netimbrate.

Polițiștii au stabilit că persoanele implicate vindeau constant pachete de țigări atât în zona pieței agroalimentare din Fălticeni, cât și direct la domiciliile unor cumpărători.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Suceava: „În urma efectuării perchezițiilor domiciliare au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor 246.600 bucăți țigarete, diferite mărci, netimbrate – proveniență duty-free, în valoare de cca. 235.000 lei, 500 buc. articole pirotehnice din categoria F2, interzise la deținere, precum și 6 telefoane mobile, diferite mărci, despre care există suspiciunea că au fost utilizate în activitatea infracțională a persoanelor semnalate. Prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului se estimează la valoarea de cca. 235.000 lei”.

Doi bărbați de 46 și 44 de ani și o femeie de 31 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Alte persoane vizate au fost conduse la audieri.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, efective de ordine publică din Poliția Municipiului Suceava, precum și două grupe de luptători SAS.

Denisa POPA

Foto: IPJ Suceava