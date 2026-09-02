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Suceava. Tată și fiu reținuți pentru un accident mortal la Vadu Moldovei

de Sofronia Gabi

Un adolescent de 15 și tatăl său, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Vadu Moldovei, au fost reținuți pentru 24 de ore după un accident de circulație în care un copil de 5 ani și-a pierdut viața (amănunte aici ). Măsura privativă de libertate a fost luată de anchetatori la circa două săptămâni de la producerea tragediei.

Accidentul fatal a avut loc pe 17 august când minorul de 15 ani a condus o motocicletă și, pe strada 1 Decembrie 1918 din comuna  Vadu Moldovei, a acroșat un minor în vârstă de 5 ani care a pătruns pe carosabil. În urma leziunilor suferite copilul a decedat. Verificările ulterioare au stabilit că minorul care a condus motocicleta nu avea permis de conducere, iar vehiculul nu era înmatriculat. Adolescentul nu era sub influența alcoolului, dar a condus motocicleta pe contrasens pe o stradă cu sens unic. Acesta este cercetat penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

După aproape două săptămâni de anchetă, investigații, expertize și administrare de material probator, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au dispus măsuri ferme și fără un precedent recent atât față de minorul care a condus o motocicletă și a accident mortal un copil de numai 5 ani, dar și față de tatăl șoferului, ambii fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

În cadrul anchetei lărgite s-a administrat material probator și față de tatăl minorului care a condus motocicleta, stabilindu-se faptul că acesta a facilitat activitatea infracțională prin achiziționarea și încredințarea motocicletei fiului, deși știa că acesta nu are permis și a conștientizat riscurile generate. Minorul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți care a dispus plasarea în arest la domiciliu, iar tatăl va fi prezentat în fața procurorului de caz pentru dispunerea unei măsuri preventive.

FOTO IPJ Suceava

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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