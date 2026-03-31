Ambulanța
ACTUALITATESUCEAVA

Suceava. Tânără decedată după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc

de Popa Denisa

O tânără și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din zona centrală a municipiului Câmpulung Moldovenesc. Tragedia s-a petrecut în cursul zilei de marți, 31 martie, în jurul orei 16:25.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, fata, în vârstă de 18 ani a suferit leziuni extrem de grave în urma impactului. La fața locului a intervenit un echipaj medical de tip B, care a găsit victima în stare critică, politraumatizată și în comă, prezentând traumatism cranio-cerebral sever și multiple fracturi.

Aceasta a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Câmpulung, în timp ce un echipaj de tip C din Suceava a fost trimis în sprijin, în eventualitatea unui transfer către Spitalul Județean.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, starea adolescentei s-a agravat rapid. Aceasta a intrat în stop cardio-respirator la CPU Câmpulung, unde cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. După mai multe încercări de a o salva, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

„În baza primelor investigații desfășurate nu s-au conturat elemente care să indice un act infracțional intenționat, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă”, au declarat reprezentanții IPJ Suceava.

Autor:

https://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
FOTO. Accident la Dumbrava Roșie – 2 persoane au fost transportate la spital
Articolul următor
FOTO. Accident pe E85. Un autotren s-a răsturnat – scurgeri de carburant în zonă
Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Accident pe E85. Un autotren s-a răsturnat – scurgeri de carburant în zonă

Un accident s-a petrecut în această după amiază, 31...
Stiri fierbinti

FOTO. Accident la Dumbrava Roșie – 2 persoane au fost transportate la spital

Două autoturisme în care se aflau au fost implicate...
EVENIMENT

Ziua Jandarmeriei sărbătorită la Piatra Neamț

Ziua Jandarmeriei Române a fost marcată marți, 31 martie,...
INFRACȚIONAL

Bacău. Percheziții DNA pentru fapte de corupție și grup infracțional organizat

Mai multe descinderi imobiliare au loc în patru județe...
ECONOMIE

ANPC, soluție pentru românii disperați: insolvența personală

Tot mai mulți români aflați în dificultate financiară pot...

Categorii

Stiri fierbinti

Stiri fierbinti

EVENIMENT

INFRACȚIONAL

ECONOMIE

INFRACȚIONAL

Doi pumni dați unui polițist: 2 ani de închisoare cu suspendare și 2.000 lei despăgubiri

Un bărbat de 23 de ani, din localitatea Luminiș,...
ACTUALITATE

Avioane militare survolează Moldova: demonstrații aeriene și campanie de recrutare pentru tineri

Aeronave militare ale Bazei 95 Aeriană Bacău vor survola,...
ECONOMIE

RAR: Cum montezi legal o instalație GPL și ce riscuri ai dacă sari peste reguli

Registrul Auto Român atrage atenția asupra pașilor obligatorii pentru...