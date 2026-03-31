Suceava. Tânără decedată după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc

O tânără și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din zona centrală a municipiului Câmpulung Moldovenesc. Tragedia s-a petrecut în cursul zilei de marți, 31 martie, în jurul orei 16:25.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, fata, în vârstă de 18 ani a suferit leziuni extrem de grave în urma impactului. La fața locului a intervenit un echipaj medical de tip B, care a găsit victima în stare critică, politraumatizată și în comă, prezentând traumatism cranio-cerebral sever și multiple fracturi.

Aceasta a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Câmpulung, în timp ce un echipaj de tip C din Suceava a fost trimis în sprijin, în eventualitatea unui transfer către Spitalul Județean.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, starea adolescentei s-a agravat rapid. Aceasta a intrat în stop cardio-respirator la CPU Câmpulung, unde cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. După mai multe încercări de a o salva, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

„În baza primelor investigații desfășurate nu s-au conturat elemente care să indice un act infracțional intenționat, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă”, au declarat reprezentanții IPJ Suceava.