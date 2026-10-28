Suceava. Tânăr rănit în urma unui incendiu

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de marți, 28 octombrie 2026, la o casă din satul Brădățel, comuna Horodniceni, informează un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) al județului Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni și echipaje de la SVSU Cornu Luncii și Horodniceni, „cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea” flăcărilor.

La sosire, specialiștii au constatat că „incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit”, respectiv că exista „pericolul de propagare a flăcărilor la construcțiile învecinate”.

În urma evenimentului, au ars o suprafață de aproximativ 150 m² și bunurile care se aflau în interiorul acesteia și a fost rănit un tânăr în vârstă de 21 de ani, „care prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept”. Pompierii paramedici SMURD i-au acordat primul ajutor, iar apoi victima a fost transportată „la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”.

Din cercetările făcute de echipajele de intervenție, a reieșit că probabil, incendiul a fost declanșat de efectul termic pe care l-a generat „coșul de fum deteriorat”.