Suceava. Tânăr băut, a ajuns cu mașina pe acoperișul unei case. Un pasager de 18 ani a fost rănit

de Popa Denisa

Un tânăr de 23 de ani a ajuns cu mașina pe acoperișul unei case, după ce a pierdut controlul volanului pe fondul vitezei excesive și al consumului de alcool. Accidentul s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 05:20, în comuna Capu Câmpului.

Potrivit IPJ Suceava, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului au fost alertați prin 112 despre producerea unui eveniment pe raza localității. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că șoferul, localnic, se deplasa către Valea Moldovei, când a pierdut controlul autoturismului.

Mașina a părăsit partea carosabilă, a lovit un podeț, iar în urma impactului a fost proiectată în acoperișul unei case.

În autoturism se afla și un tânăr de 18 ani, care a suferit răni ușoare și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul a scăpat fără leziuni, însă a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
