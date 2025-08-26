Un tânăr în vârstă de 28 de ani din satul Valea Putnei, comuna Pojorâta, județul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor și distrugere prin incendiere. Decizia a fost luată de Tribunalul Suceava la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Cazul a ieșit la iveală în seara de 15 august, când polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au fost sesizați prin 112 despre un incendiu la o gospodărie din satul Valea Putnei. La fața locului, pompierii au găsit două anexe și acoperișul casei mistuite de flăcări, iar în zona adăpostului pentru animale a fost descoperit cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat de 89 de ani.

Din primele cercetări s-a stabilit că focul a fost provocat intenționat. Ipoteza a fost întărită ulterior și de concluziile medico-legale, care au arătat că victima suferise acte de violență înainte de incendiu.

Suspiciunile s-au îndreptat imediat către nepotul vitreg al bătrânului, un bărbat de 28 de ani, prezent la fața locului în momentul intervenției pompierilor, dar care ulterior a dispărut. Tânărul, cunoscut ca fiind consumator de alcool și lucrând ocazional la stâne din zonă, a intrat în atenția anchetatorilor, iar în zilele următoare au fost organizate ample căutări la care au participat polițiști, jandarmi, salvamontiști, lucrători silvici și voluntari din comunitate.

După opt zile de verificări și percheziții, la data de 23 august, jurul orei 23:30, suspectul a fost găsit ascuns în podul unei case nelocuite din sat. Acesta a fost imobilizat și reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind pusă în mișcare acțiunea penală pe numele său pentru săvârșirea infracțiunilor de „omor” și „distrugere prin incendiere”.

Potrivit IPJ Suceava, tragedia s-a produs „pe fondul unor conflicte anterioare și al consumului de alcool, în seara de 15.08.2025, bărbatul de 28 de ani s-a deplasat la locuința învecinată a bunicului său vitreg, a avut o altercație cu acesta, ulterior exercitând asupra sa acte de violență și incendiind locația faptelor pentru a ascunde urmele infracțiunii. De asemenea, s-a stabilit că după comiterea faptelor, bărbatul de 28 de ani s-a ascuns în fondul forestier din zonă, în locații greu accesibile dar și în imobile nelocuite, încercând să se sustragă cercetărilor”.

Instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. El a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Denisa POPA