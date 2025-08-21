Un bărbat de 63 de ani, din Suceava, a fost sancționat cu 12.000 de lei pentru abandonarea unei pisici. Fapta a avut loc la finalul lunii trecute, recent autorul faptei fiind identificat. „Polițiștii au inițiat verificări și în urma activităților investigativ-operative efectuate, persoana în cauză a fost identificat ca fiind un bărbat de 63 ani, din mun. Suceava, care cu ocazia audierii a recunoscut faptul că în data 27.07.2025 a transportat în portbagajul autoturismului său, de la locuința proprietate personală, situată în localitatea Vâlcelele, comuna Stroiești, până în mun. Suceava, str. Calea Burdujeni, o pisică pe care a introdus-o într-un sac de rafie, legat cu o sfoară”, anunță IPJ Suceava.

Potrivit aceleiași surse, chiar dacă bărbatul a încercat să se asigure că nu-l vede nimeni, a fost observat cum ia din portbagajul autoturismului un sac din rafie, în interiorul căruia se vedea că se află un animal care se zbate pentru a scăpa, sac pe care l-a aruncat în spatele blocurilor din cartierul Burdujeni. Verificările au relevat faptul că suceveanul deține la locuința din Stroiești încă trei câini și tot atâtea pisici care nu au carnete de sănătate și nu sunt microcipate. Proprietarul a fost somat ca în termen de 5 zile să intre în legalitate. Pentru toate acestea polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au aplicat o amendă de 12.000 lei.

(G. S.)