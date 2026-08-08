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Suceava. Salvare la limită după un accident montan

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 36 de ani, din Broșteni, a fost grav rănit pe 8 august după ce, împreună cu un prieten a ieșit la plimbare cu o mașină de teren. La un moment dat, rămas singur în autoturism, a încercat o ascensiune în zona de creastă, iar vehiculul s-a răsturnat. „Intervenție complexă și dificilă între Dârmoxa și Panaci. Un jeep care se deplasa la o stâna de pe creastă s-a răsturnat. Șoferul a fost aruncat din autoturism. Mobilizare exemplară a forțelor de intervenție, Politie, Jandarmerie, ISU, SAJ”, anunță Ambulanța Suceava.

Echipajul SAJ a fost nevoit să meargă într-un jeep al Jandarmeriei, de la jumătatea traseului drumul devenind impracticabil pentru autosanitară. „Primii la fața locului au fost cei de la Salvamont care au început stabilizarea pacientului, ulterior după aproximativ 5 – 10 minute ajungând și echipajul SAJ de la Broșteni format din asistent și ambulanțier. Pacientul, un bărbat de 36 de ani, comatos, politraumatizat, a fost preluat în jeep-ul Salvamont după stabilizare împreună cu echipajul SAJ și transportat până la Mănăstirea Piatra Tăieturii, locul de întâlnire cu echipajul SMURD TIM de la Bistrița, acesta fiind cel mai apropiat echipaj de terapie intensivă. S-a solicitat și prezența unui elicopter dar acesta nu a putut zbura în zonă din cauza vremii nefavorabile”, mai arată sursa citată.

Suceava. Salvare la limită după un accident montan Suceava. Salvare la limită după un accident montan

FOTO-VIDEO SAJ Suceava

(G. S.)

 

 

 

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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