Suceava. Reținuți după ce au oferit la vânzare un kilogram de cocaină

de Sofronia Gabi

Cinci bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au fost prinși în flagrant pe când ofereau la vânzare droguri de mare risc, un kilogram de cocaină. Totul s-a întâmplat la Suceava, grupul fiind monitorizat de procurorii DIICOT. La finalul acțiunii vânzătorii de ocazie, cu vârste cuprinse între  24 și 35 de ani, doi dintre aceștia fiind recidiviști, au fost puși sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina unuia s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Măsurile au fost luate după ce inculpații au fost prinși în flagrant, în municipiul Suceava, în timp ce tranzacționau cantitatea de aproximativ 1 kilogram cocaină (drog de mare risc), pentru sumele de 25.900 euro și 10.000 lei. Din probele administrate a reieșit și faptul că, pe parcursul lunii ianuarie 2026, unul dintre inculpați a procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit și vândut canabis și cocaină”, conform DIICOT. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate cantitățile comercializate, iar la percheziții au fost găsită și ridicată o cantitate de substanță pulverulentă, un grinder, cântare de precizie, plicuri autosigilante, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

Acuzații au fost prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava. Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO diicot.ro

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
