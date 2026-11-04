Suceava. PSD schimbă un profesor de sport cu altul la conducerea Inspectoratului General Școlar

Profesorul de educație fizică și sport Gabriel Matei a luat locul “omologului” său Nicolae-Ciprian Anton, la conducerea Inspectoratului Școlar al Județului (ISJ) Suceava. Ultimul tot profesor de sport, doar că din altă tabără, cea liberală.

Gabriel Matei a fost numit inspector școlar general, în contextul ieșirii PNL de la guvernare, iar inspectoratul are acum un singur adjunct, profesorul Petru Crăciun. Matei era, până la venirea Guvernului Luca Niculescu, unul dintre cei doi adjuncți ai ISJ Suceava. Acum, inspectoratul sucevean a rămas cu un singur adjunct.

Noul inspector general, este profesor de educație fizică din Fălticeni, a fost director al Colegiului „Vasile Lovinescu” din localitate și este consilier județean PSD. Îndeplinea funcția de inspector general adjunct din martie 2022.

Nicolae-Ciprian Anton, fostul inspector general, este și el profesor de educație fizică și sport și fost director al Liceului cu Program Sportiv Suceava. A condus inspectoratul din aprilie 2025, la 1 septembrie 2026 a fost menținut în funcție, iar presa locală îl prezenta drept liberal.

A.C.