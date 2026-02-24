Suceava. Primar acuzat de un prejudiciu uriaș în dauna ANAF

Primarul comunei Dumbrăveni, județul Suceava, Pavăl Ioan, a fost trimis în judecată de procurorii DNA care-l acuză de un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Edilul a fost pus sub acuzare pentru presupuse fapte de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și fals intelectual în formă continuată.

„În perioada septembrie–noiembrie 2024, inculpatul Pavăl Ioan, în calitate de primar al comunei Dumbrăveni, ar fi inițiat și desfășurat în mod fictiv procedura de achiziție publică, finalizată prin încheierea a trei contracte cu o societate comercială, iar în condițiile în care lucrările nu erau în realitate contractate și nici executate, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 3.309.783 lei, prin plata nelegală a unor facturi antedatate și prin întocmirea mai multor documente adresate Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.)”, conform DNA.

Cele trei contracte de achiziție publică ar fi avut ca obiect efectuarea unor lucrări de reparații la drumuri de interes local din Dumbrăveni. Primarul și-ar fi exercitat în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cu încălcarea prevederilor legale, desfășurând următoarele activități:

ar fi inițiat și desfășurat în mod ilegal procedura de compensare a creanțelor bugetare cu societatea comercială;

ar fi aprobat la plată trei facturi antedatate, în valoare totală de 3.165.400 lei;

ar fi formulat și înaintat către A.N.A.F. cererea de alocare a unor sume defalcate din TVA, încadrând în mod nelegal debitele în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 107/2024;

în cursul lunii octombrie 2024, cu prilejul întocmirii și semnării contractelor respective, ar fi falsificat aceste înscrisuri oficiale prin atestarea necorespunzătoare adevărului cu privire la data întocmirii acestora.

„Totodată, prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obținut un folos necuvenit societății comerciale respective, reprezentat de compensarea ilegală a sumei de 3.165.400 lei (obligații fiscale principale) și anularea unor obligații fiscale accesorii în cuantum de 144.383 lei”, mai arată sursa citată. ANAF, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, s-a constituit parte civilă cu 3.309.783 lei, la care se vor adăuga accesoriile fiscale calculate până la data recuperării integrale a prejudiciului. Procurorii au dispus instituirea de măsuri asigurătorii față de primar, pentru recuperarea pagubei. Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Suceava.

FOTO: https://comuna-dumbraveni.ro/