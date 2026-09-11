Suceava. Peste 4 milioane de lei, prejudiciu din vânzarea nefiscalizată de beton

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit, în județul Suceava, o societate specializată în producția de beton care ar fi comercializat cantități importante fără ca veniturile să fie înregistrate și declarate fiscal. Potrivit ANAF, în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, firma ar fi obținut venituri de peste 15,33 milioane de lei din vânzarea betonului nefiscalizat. Inspectorii au stabilit un prejudiciu total de 6,44 milioane de lei pentru bugetul de stat.

În urma verificărilor, a rezultat că ar fi fost produsă și comercializată fără evidențiere fiscală o cantitate de aproximativ 36.350 de metri cubi de beton, echivalentul a circa 4.000 de transporturi cu autobetoniera, la o capacitate medie de nouă metri cubi pentru fiecare transport. Controlul a fost declanșat în urma unei analize de risc realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Aceasta a indicat, printre altele, transporturi de agregate minerale fără declararea în sistemul RO e-Transport, declarări incomplete în deconturile de TVA și posibile nereguli privind aplicarea facilității fiscale pentru profitul reinvestit.

„Analiza a indicat un comportament fiscal atipic, respectiv transportul de agregate minerale fără declararea lor în aplicația RO e-Transport, declararea incompletă în deconturile de TVA și posibile nereguli la aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, configurând astfel suspiciunea rezonabilă privind comercializarea nefiscalizată de beton”, au transmis reprezentanții ANAF. Rapoartele utilajelor automatizate folosite în procesul de producție au indicat utilizarea a peste 26.360 de tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, pentru realizarea a aproximativ 81.420 de metri cubi de beton. În schimb, actele financiar-contabile ale societății indicau o cantitate mai mare de ciment utilizată în producție, respectiv circa 36.730 de tone, în valoare de peste 20,21 milioane de lei.

Diferența de aproximativ 10.370 de tone de ciment a fost asociată de inspectori cu producția de beton care nu ar fi fost înregistrată și declarată fiscal. În timpul controlului, inspectorii au mai găsit 6.000 de lei în numerar, pentru care nu existau documente justificative. Suma ar fi provenit din vânzări de beton nefiscalizate.

Reprezentanții firmei ar fi recunoscut că, în anumite situații, au vândut beton către persoane fizice fără înregistrarea și declararea veniturilor. ANAF a anunțat că vor fi făcute demersuri pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate, în vederea recuperării prejudiciului.